Lazio, la società ricorda Vincenzo D'Amico: il post social - FOTO

01.07.2026 10:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, la società ricorda Vincenzo D'Amico: il post social - FOTO
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© foto di Federico Gaetano

Sui propri profili social la Lazio ha voluto ricordare Vincenzo D'Amico nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa. La società biancoceleste ha pubblicato una foto della bandiera biancoceleste, aggiungendo la scritta: "Vincenzo D’Amico per sempre con noi"

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.