Lazio, la società ricorda Vincenzo D'Amico: il post social - FOTO
01.07.2026 10:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
Sui propri profili social la Lazio ha voluto ricordare Vincenzo D'Amico nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa. La società biancoceleste ha pubblicato una foto della bandiera biancoceleste, aggiungendo la scritta: "Vincenzo D’Amico per sempre con noi".
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.