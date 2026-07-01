Calciomercato Lazio | Tavares, il Porto passa in pole: la richiesta di Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tra le situazioni da monitorare in casa Lazio c'è anche il futuro di Nuno Tavares. Il terzino portoghese non è stato inserito sul mercato, al contrario di giocatori come Pellegrini e Lazzari, ma è un profilo che ha attirato molte pretendenti nelle ultime settimane. Si vocifera della Fiorentina, ci sono riscontri concreti sul Besiktas di Vincenzo Italiano, ma la squadra più interessata sembrerebbe essere il Porto.

TAVARES, PORTO E RICHIESTA DELLA LAZIO - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Francesco Farioli vorrebbe riportare Nuno Tavares in patria. Il tecnico italiano ha bisogno di un terzino sinistro e gradisce le caratteristiche di un calciatore che in Primeira Liga ha messo in mostra tutto il suo potenziale. E soprattutto lo ha fatto mostrando maggiore continuità rispetto a quanto abbiamo visto nella Capitale. La Lazio per cederlo chiede 20 milioni di euro. Una pretesa elevata, ma che nasce dal 35% sulla futura rivendita accordato con l'Arsenal al momento dell'acquisto nel 2024. Insomma, una situazione simil Gila che andrà gestita nei prossimi giorni.

GATTUSO E TAVARES - Tra poco più di una settimana avrà inizio la stagione della Lazio. Gattuso inizierà a conoscere di persona i calciatori e difficilmente avallerà la cessione di Tavares, con il quale non ha lavorato a Marsiglia per una sfortunata coincidenza (quando lui è arrivato, il classe 2000 era già tornato in Premier da qualche mese). A distanza di tre anni Ringhio ha l'occasione di poter lavorare sul portoghese, magari offrendogli la possibilità e i mezzi di trovare quella costanza che in carriera gli è sempre mandata.