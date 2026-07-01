Calciomercato Lazio | Per Asp non c'è l'ok: l'offerta non convince il Bayern
RASSEGNA STAMPA - Gattuso ha chiesto da subito un'altra punta e la società sta valutando diversi profili. Il manager di Ratkov sta raccogliendo interessamenti soprattutto dalla Germania e soltanto un'offerta intorno ai 15 milioni di euro potrebbe convincere la Lazio a privarsene.
In uscita resta anche Boulaye Dia, seguito dalla Francia, mentre eventuali offerte per Tijjani Noslin saranno prese in considerazione. Per inserire un nuovo numero nove, però, sarà prima necessario liberare spazio in rosa.
L'unica offerta ufficiale presentata finora dalla Lazio è quella per Asp del Bayern Monaco. Il club biancoceleste ha già trovato un'intesa con il giocatore, classe 2005 capace di agire da ala e trequartista, ma non con il club tedesco. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, proposta da 4 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita non è stata ritenuta sufficiente.