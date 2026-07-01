Calciomercato Lazio | Piccoli e Mandas: l'intreccio con la Fiorentina

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© foto di Federico De Luca 2026

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Da una parte l'interesse della Fiorentina per Christos Mandas. Dall'altra quello della Lazio per Roberto Piccoli. Sull'asse Roma-Firenze potrebbe nascere un'operazione, seppur molto complicata da portare a termine. La Viola pensa al portiere greco per sostituire David De Gea che in estate potrebbe lasciare la Capitale.

MANDAS - Mandas ha fatto ritorno a Formello dopo una metà di stagione anonima al Bournemouth, che ha deciso di non mettere sul piatto 18 milioni di euro per riscattarlo. Una notizia non troppo negativa per la dirigenza della Lazio che, data anche la partenza di Provedel, ha individuato nel classe 2000 il suo portiere titolare. Con Motta che crescerà alle sue spalle e avrà le sue occasioni per mettersi in mostra. A complciare un possibile affare con la Fiorentina, però, è soprattutto la differenza tra la valutazione che fa il club toscano di Mandas e la cifra che richiede la Lazio. Da Firenze, infatti, non vorrebbero arrivare oltre i 10 milioni, mentre a Formello la pretesa è che ci si avvicini ai 18 pattuiti a gennaio con le Cherries.

PICCOLI - La forbice è ampia e non potrà stringersi neanche con l'inserimento nella trattativa di Roberto Piccoli. L'attaccante italiano piace alla Lazio. Non è un segreto. Solo un anno fa, però, lasciava Cagliari per 25 milioni di euro e oggi la società biancoceleste non può pensare di coprire cifre simili per il suo acquisto. Così come la Fiorentina non può permettersi minusvalenze. L'arrivo di Piccoli nella Capitale sarà possibile solo in prestito, esattamente come per Lucca (pagato 35 milioni dal Napoli). Inserirlo nell'affaire Mandas non è semplice, per la differenza di valutazioni, e la Lazio ha bisogno di cash per poter finanziare il proprio mercato.