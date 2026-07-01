Calciomercato Lazio | Ghedjemis, c'è concorrenza: due club fanno sul serio
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Alla lista della Lazio si è aggiunto il nome di Farès Ghedjemis. Esterno del Frosinone, protagonista della promozione in Serie A del club ciociaro. Nell'ultima stagione il franco-algerino ha segnato 15 gol e servito 3 assist in 37 partite, conquistandosi anche la convocazione ai Mondiali con l'Algeria. Da Formello lo hanno individuato coem rinforzo sulla corsia destra, il sostituto di Cancellieri se l'italiano dovesse lasciare la Capitale come ipotizzato.
CONCORRENZA - La Lazio, però, non è l'unica a essersi fatta avanti. Secono quanto riportato dal Messaggero, infatti, Ghedjemis farebbe gola anche a due club esteri: il Monaco in Francia e il Celtic in Scozia. Due squadre che non solo hanno più disponibilità della Lazio nel mettere sul piatto i 15 milioni di euro richiesti dal Frosinone, ma che possonno offrire al calciatore la possibilità di giocare nelle competizioni europee.