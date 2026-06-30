Calciomercato Lazio | Altro giovane nel mirino: spunta Schwartau
30.06.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Nuovo giorno, nuovo nome. Prosegue la linea verde della Lazio, a caccia di giovani e con l'obiettivo di abbassare il più possibile il monte ingaggi. Come riportato da Il Messaggero, la società biancoceleste sarebbe interessata anche a Oscar Schwartau, trequartista classe 2006 del Norwich City. È danese, ha lo stesso entourage di Isaksen e Provstgaard. Da lì è stato proposto a Formello, com'è successo anche per Asp Jensen. Nella stagione appena conclusa ha realizzato 4 gol in 38 partite giocate in Championship, la Serie B inglese. Rientra nel novero dei profili attenzionati dalla talent room per cui ancora non c'è alcuna trattativa.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.