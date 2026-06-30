Calciomercato Lazio | Maldini verso il ritorno? L'intreccio con l'Atalanta

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RASSEGNA STAMPA - Possibile asse Lazio-Atalanta. Nel mirino c'è Gila, richiesto anche dai nerazzurri oltre che dal Napoli. Da Bergamo preparano l'offerta forti della volontà del difensore, che vuole lasciare Formello e soprattutto seguire Sarri. Anche perché il suo contratto scadrà tra un anno, a giugno 2027. Se non sarà in estate, partirà a parametro zero nei prossimi mesi. È quindi l'obiettivo numero uno della Dea per la difesa, in attesa di scoprire l'entità del problema muscolare di Hien, infortunatosi ai Mondiali con la Svezia.

L'Atalanta sta riflettendo sulla proposta da fare a Lotito, che non vorrebbe scendere più in basso di 25/30 milioni di euro. Preferirebbe anche perderlo a parametro zero in futuro, visto che ha promesso a Gattuso che l'avrebbe trattenuto (partirà già Romagnoli). Il presidente non sembra nemmeno intenzionato ad accettare contropartite tecniche, ma i nerazzurri potrebbero provarci comunque. Come riportato da Il Giorno, tra i principali candidati a essere offerti ci sono Sulemana, El Bilal Tourè e Daniel Maldini.

Per quest'ultimo sarebbe un ritorno. Da gennaio infatti ha giocato alla Lazio in prestito: ha deluso e alla fine non è stato riscattato, è stata considerata troppo alta la cifra di 14 milioni di euro da versare all'Atalanta (ma in caso di qualificazione all'Europa tramite la vittoria della Coppa Italia, l'acquisto sarebbe stato obbligatorio). Resta molto difficile quindi pensare che davvero Maldini possa tornare nella Capitale. Anche perché il club biancoceleste non sembra intenzionato ad accettare contropartite per Gila.