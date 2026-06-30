Calciomercato Lazio | L'ex Baroni vuole Artistico: sondaggio del Verona
30.06.2026 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Si decide il futuro di Gabriele Artistico. È rientrato alla Lazio dal prestito allo Spezia, retrocesso in Serie C e che ha deciso di non riscattarlo. In estate ripartirà sicuramente, bisogna solo capire dove. Ha avuto tante richieste soprattutto in Serie B, a partire da Avellino e Padova. Ma sta aspettando proposte in Serie A, dove c'è l'interesse del Frosinone. Intanto, come riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un sondaggio importante in serie cadetta del Verona, che ha da poco riaccolto in panchina l'ex allenatore biancoceleste Marco Baroni. Starà all'attaccante decidere dove andare a giocare il prossimo anno.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.