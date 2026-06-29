Pulici e il ritorno di Peruzzi: "Darebbe più forza a Lotito che alla Lazio" - FOTO

29.06.2026 20:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Pulici e il ritorno di Peruzzi: "Darebbe più forza a Lotito che alla Lazio" - FOTO
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© foto di Federico Gaetano

Gabriele Pulici si è espresso, direttamente dal suo profilo X, sull'eventualità che Angelo Peruzzi possa tornare a Formello dopo la recente esperienza da club manager, conclusa per la poca autonomia nell'operatività quotidiana. Il figlio dello storico calciatore biancoceleste ha espresso in questo modo il proprio pensiero:

“Angelo lo conosco, lo apprezzo, grande Laziale. Non viene da Marte e conosce l’ambiente Lazio che trova. Molti sono d’accordo con il suo rientro, molti no. Io gli chiedo solo di pensarci bene perché darebbe più forza a Lotito che non alla Lazio adesso. Mi dispiacerebbe tanto”.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.