Pulici e il ritorno di Peruzzi: "Darebbe più forza a Lotito che alla Lazio" - FOTO
Gabriele Pulici si è espresso, direttamente dal suo profilo X, sull'eventualità che Angelo Peruzzi possa tornare a Formello dopo la recente esperienza da club manager, conclusa per la poca autonomia nell'operatività quotidiana. Il figlio dello storico calciatore biancoceleste ha espresso in questo modo il proprio pensiero:
“Angelo lo conosco, lo apprezzo, grande Laziale. Non viene da Marte e conosce l’ambiente Lazio che trova. Molti sono d’accordo con il suo rientro, molti no. Io gli chiedo solo di pensarci bene perché darebbe più forza a Lotito che non alla Lazio adesso. Mi dispiacerebbe tanto”.
Angelo lo conosco, lo apprezzo, grande Laziale.— Gabriele Pulici (@PuliciGpulici) June 29, 2026
Non viene da Marte e conosce l’ambiente Lazio che trova.
Molti sono d’accordo con il suo rientro, molti no.
Io gli chiedo solo di pensarci bene perché darebbe più forza a Lotito che non alla Lazio adesso.
Mi dispiacerebbe tanto