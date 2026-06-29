Calciomercato Roma-Greenwood, la Uefa fa "slittare" l'offerta: ecco perché

29.06.2026 20:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Calciomercato Roma-Greenwood, la Uefa fa "slittare" l'offerta: ecco perché
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mason Greenwood continua a essere l'obiettivo numero uno del calciomercato della Roma, che inizia ufficialmente oggi. L'accordo tra il club giallorosso e l'attaccante inglese c'è, sulla base di un contratto a poco meno di 5 milioni a stagione. I dialoghi ora sono tra le proprietà, ma la prima offerta da 40 milioni più bonus (i francesi ne chiedono 50 più bonus) è pronta.

C'è un però, e c'entra la Uefa. La proposta della Roma, infatti, verrà inviata solo dopo il 30 giugno. La motivazione risiede nel dare un segnale alla Uefa e dimostrare che in questo mese la Roma ha lavorato quasi ed esclusivamente per risolvere il nodo plusvalenze. Lo scrive Il Messaggero. Sicuramente Gasperini ha voglia di accoglierlo a Trigoria il prima possibile, magari fin dal primo giorno di ritiro (il 13 luglio), e anche il 25enne vuole lasciare la Francia e giocare la Champions.

Dal 1° luglio però, come noto, si attiverà anche la clausola rescissoria presente nel contratto di Greenwood, da 60 milioni. Secondo Il Corriere dello Sport, però, Greenwood pazienterà e aspetterà la Roma fino a domenica 5 luglio: poi si sentirà libero di sposare, eventualmente, la causa Fenerbahce.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.