Mondiali 2026 | Brasile e Germania a caccia degli ottavi: il programma
29.06.2026 14:00 di Christian Gugliotta
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Il Canada è la prima squadra a essersi assicurata un pass per gli ottavi di finale dei Mondiali. Il gol di Eustaquio in pieno recupero ha permesso ai nordamericani di superare il Sudafrica e di accedere, così, per la prima volta tra le ultime sedici del torneo.
Nella giornata di oggi andranno in scena altre due sfide. Alle 19:00, il Brasile di Ancelotti, tra le favorite alla vittoria finale, se la vedrà con il Giappone, una delle selezioni impressionato di più durante la fase a gironi.
Alle 22:30, poi, toccherà alla Germania. Dopo aver vinto il Gruppo E, la nazionale allenata da Nagelsmann affronterà il Paraguay, qualificatosi ai sedicesimi di finale come una delle otto migliori terze.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.