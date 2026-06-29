Ex Lazio | Ipotesi Torino per Acerbi: l'Al-Hilal di Inzaghi resta alla finestra

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Francesco Acerbi è alla ricerca di una nuova avventura. Il difensore lascerà l'Inter dopo quattro stagioni e a 38 anni è pronto a rimettersi in gioco, senza pensare minimamente al ritiro. Nelle scorse settimane, l'ex Lazio è stato accostato a club di Serie A come Genoa e Monza, ma nelle ultime ore sembra sia stato proposto anche al Torino.

Secondo Tuttosport, il Toro starebbero valutando la possibilità di rinforzare la difesa con un profilo esperto come quello di Acerbi che, dal canto suo, sarebbe stuzzicato dalla possibilità di vestire il granata e accetterebbe un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione.

Nel frattempo, dall'Arabia sono arrivate già diverse telefonate da Simone Inzaghi. Dopo le stagioni vissute insieme alla Lazio e all'Inter, il tecnico vorrebbe ritrovare Acerbi all'Al-Hilal, ma il centrale non è convinto preferirebbe restare in Italia.