Calciomercato Lazio | Napoli, Gila resta la priorità. Ma l'alternativa è già pronta
RASSEGNA STAMPA - Con l'arrivo di Massimiliano Allegri ormai a un passo dall'ufficialità, il Napoli è pronto ad accelerare sul mercato. Tra le priorità c'è Mario Gila, che ha già dato il suo gradimento al trasferimento in azzurro.
Il difensore della Lazio, in scadenza nel 2027, non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto, ma resta da convincere Claudio Lotito, che continua a chiedere 25/30 milioni per lasciarlo partire, visto anche il 50% del guadagno da rigirare al Real Madrid. Come scrive il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna, però, non ha fretta e confida che il passare del tempo possa favorire la trattativa.
Nel frattempo il Napoli si tutela e valuta anche le alternative: tra i profili seguiti resta vivo l'interesse per Dodo della Fiorentina, mentre piace anche Brooke Norton-Cuffy del Genoa, esterno inglese classe 2004 apprezzato per caratteristiche e prospettive di crescita. L'obiettivo è arrivare preparati a ogni scenario senza farsi trovare impreparati.