Lazio, Lotito prepara il budget per la Reggina. E nell'organigramma...
RASSEGNA STAMPA - Lotito prepara il budget per il mercato. Per la Reggina, s'intende. Non per la Lazio, che ha il mercato a saldo zero e può operare solo dopo aver completato alcune cessioni. Per il club amaranto appena acquistato, invece, il patron ragiona sui soldi da investire per tornare subito tra i professionisti in Serie C.
Come riportato dalla Gazzetta del Sud, Lotito sarebbe pronto a mettere a disposizione anche più di 2,5 milioni di euro per la prossima stagione in Serie D. Prima però sceglierà l'organigramma che comporrà lo scheletro della società. Probabilmente ci sarà la presenza del figlio Enrico, con un ruolo importante non ancora definito
Poi si arriverà alla scelta di un direttore generale e di un direttore sportivo. Per il primo compito è spuntato fuori il nome di Carlo Susini, attuale dg del Valmontone e che è stato alla Salernitana proprio con Lotito. Per il diesse, invece, non è da escludere il nome di Laneri, rimasto senza squadra e grande amico del ds biancoceleste Fabiani.