Lazio, il futuro di Rovella preoccupa: c'è un rischio da scongiurare
RASSEGNA STAMPA - Riscatto sul campo e rinnovo di contratto. Il rilancio di Niccolò Rovella viaggia su questi due binari. Reduce da un annus horribilis gravemente condizionato dai problemi fisici, il centrocampista vuole vivere un'annata migliore, ma ciò che deve preoccupare la Lazio è la sua situazione contrattuale.
In scadenza nel 2028, oggi Rovella non può prolungare a cifre maggiori a causa delle limitazioni imposte dal mercato a saldo zero. Nonostante il club abbia questioni più urgenti a cui pensare (rinforzare la squadra), sarà importante affrontare la questione il prima possibile. Il rischio - sottolinea il Corriere dello Sport - è quello di ritrovarsi ad affrontare nuovi casi come quelli di Gila e Romagnoli.
Rovella è uno dei giocatori di maggior valore presenti in rosa e la Lazio dovrà scongiurare ogni rischio di perderlo a zero al termine del contratto. Gattuso ci punta e in questo momento la priorità è ritrovare la miglior versione del giocatore, ma il club dovrà cercare di proporgli un rinnovo il prima possibile, così da evitare futuri grattacapi.