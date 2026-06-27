Calciomercato Lazio | Ugolini (Sky): "Gila? Filtra ottimismo. Su Rafa Marin..."

27.06.2026 20:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Ugolini (Sky): "Gila? Filtra ottimismo. Su Rafa Marin..."
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Per fare il punto sulla situazione inerente Mario Gila, ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini che ha fatto il punto sulla situazione relativa allo spagnolo

GILA - "Da quello che so io sono molto avanti. Questo mercato sta offrendo continui colpi di scena, quindi non si può dare nulla per certo. C'è l'accordo tra il Napoli e il giocatore. Da Castel Voltunro filtra ottimismo, serve però l'accordo con la Lazio. Difficilmente il Napoli supererà i 20 milioni di euro. Si possono inserire bonus e percentuali, ma De Laurentiis lo sforzo lo ha fatto". 

CONTROPARTITE - "Lucca e Rafa Marin sono ipotesi attendibili. Il difensore sembrerebbe aver preso quota nei piani della nuova guida tecnica. Ha fatto bene in Spagna, è un giocatore affidabile che può ancora crescere. Lucca sotto il profilo economic è stato sopravvalutato, a Napoli si aspettavano un giocatore più pronto. Ha ancora tanta strada da fare. Dev'essere ancora costruito, segrezzato sotto il profilo tecnico". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.