Calciomercato Lazio | Ugolini (Sky): "Gila? Filtra ottimismo. Su Rafa Marin..."
Per fare il punto sulla situazione inerente Mario Gila, ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini che ha fatto il punto sulla situazione relativa allo spagnolo
GILA - "Da quello che so io sono molto avanti. Questo mercato sta offrendo continui colpi di scena, quindi non si può dare nulla per certo. C'è l'accordo tra il Napoli e il giocatore. Da Castel Voltunro filtra ottimismo, serve però l'accordo con la Lazio. Difficilmente il Napoli supererà i 20 milioni di euro. Si possono inserire bonus e percentuali, ma De Laurentiis lo sforzo lo ha fatto".
CONTROPARTITE - "Lucca e Rafa Marin sono ipotesi attendibili. Il difensore sembrerebbe aver preso quota nei piani della nuova guida tecnica. Ha fatto bene in Spagna, è un giocatore affidabile che può ancora crescere. Lucca sotto il profilo economic è stato sopravvalutato, a Napoli si aspettavano un giocatore più pronto. Ha ancora tanta strada da fare. Dev'essere ancora costruito, segrezzato sotto il profilo tecnico".