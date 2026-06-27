Lazio | Mandas, arriva il momento: finalmente sarà lui il numero uno

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RASSEGNA STAMPA - Dopo tre anni dal suo arrivo a Formello, Christos Mandas è pronto a prendersi definitivamente la porta della Lazio. Per il portiere greco sarà un'estate diversa dalle precedenti: niente ballottaggi, nessun dubbio sul futuro e la consapevolezza di partire da titolare. La Fiorentina continua a seguirlo con interesse, ma al momento, scrive il Corriere dello Sport, non sembrano esserci margini per una trattativa. La Lazio considera Mandas uno dei punti fermi del nuovo progetto, tanto da averlo blindato con un contratto fino al 2029.

Il suo percorso in biancoceleste, però, non è stato privo di ostacoli. Con Sarri ha trovato pochissimo spazio, eccezion fatta per gli ottavi di Coppa Italia contro il Milan, chiusi con un clean sheet e la qualificazione ai quarti. Sentendosi chiuso, a gennaio aveva scelto la strada del prestito al Bournemouth, esperienza che però non gli ha regalato le soddisfazioni sperate: in Premier League non è mai riuscito a esordire, finendo alle spalle di Petrovic dopo il cambio di gerarchie deciso da Iraola.

Nel frattempo la Lazio aveva acquistato Motta come vice Provedel, ma il grave infortunio alla spalla del titolare ha cambiato tutto. Si è fatto trovare pronto, diventando protagonista soprattutto in Coppa Italia con la straordinaria prova contro l'Atalanta, quando neutralizzò quattro rigori su cinque. Nonostante le richieste di Valencia e Levante, il club ha deciso di trattenerlo per completarne il percorso di crescita.

Ora il momento tanto atteso è arrivato. Dopo aver conquistato la fiducia di Baroni nella parte finale della scorsa stagione, tra Serie A ed Europa League fino all'eliminazione contro il Bodo/Glimt, Mandas è pronto a riprendersi quel posto tra i pali che aveva meritato sul campo. Con Gattuso in panchina e Provedel ormai ai saluti, per il greco è finalmente arrivata l'occasione di diventare il numero uno della Lazio fin dall'inizio del campionato.