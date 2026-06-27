Lazio, il programma estivo: verranno fissate due amichevoli internazionali
27.06.2026 10:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Inizia a delinearsi il programma estivo della Lazio di Gennaro Gattuso in vista della stagione che verrà, la quale inizierà prima del previsto a causa dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova (fissata per il 16 agosto allo Stadio Olimpico di Roma). Il ritiro a Formello inizierà il 13 luglio e terminerà il 25, ma verranno fissate anche diverse amichevoli.
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la prima sarà presumibilmente contro la Primavera. Inoltre, la Lazio starebbe valutando la possibilità di organizzare due test contro Barletta e Frosinone, ma in programma ci sono anche due amichevoli internazionali da disputare.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.