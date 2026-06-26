Calciomercato Lazio | Udinese - Zaniolo, c'è distanza sull'ingaggio: le ultime
26.06.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Proseguono le trattative tra Zaniolo e l'Udinese. Manca l'intesa sul nuovo ingaggio del calciatore, a cui era stato promesso un adeguamento prima del riscatto da parte del club bianconero. Da settimane ormai vanno avanti i dialoghi tra le parti, ma come riportato da gianlucadimarzio.com ancora non si è arrivati a un accordo. Per questo, se la situazione non dovesse cambiare, Zaniolo si guarderà intorno in cerca di un altro progetto. Nei giorni scorsi è stato anche accostato alla Lazio di Gattuso, proprio in virtù dei problemi recenti con i friulani.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.