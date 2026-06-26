Lazio, occasione Gigot: il difensore ritrova Gattuso e si rimette in gioco

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RASSEGNA STAMPA - Ci sono giocatori che conquistano un allenatore con la tecnica, altri con i numeri. Samuel Gigot lo ha fatto soprattutto con il carattere. È anche per questo che il difensore francese riparte con qualche certezza in più rispetto alla scorsa stagione: Gattuso lo conosce bene e ne apprezza da sempre lo spirito combattivo, una qualità che accomuna entrambi.

I due, infatti, hanno già lavorato insieme al Marsiglia nella stagione 2023-24. Dopo l'infortunio del capitano Valentin Rongier, Gattuso affidò proprio a Gigot la fascia, premiandone leadership, personalità e capacità di trascinare il gruppo. Una scelta che andava oltre il rendimento in campo e che certificava la grande fiducia del tecnico nei suoi confronti.

La stima è sempre stata reciproca. Come ricorda il Corriere dello Sport, all'arrivo di Gattuso sulla panchina dell'OM, Gigot ne aveva esaltato pubblicamente il carisma e la mentalità vincente, sottolineando come il tecnico riuscisse a trasmettere passione e voglia di lottare fino all'ultimo minuto. Anche dopo l'esonero dell'allenatore, il difensore si assunse le responsabilità della squadra, ammettendo che il fallimento era prima di tutto dei giocatori.

Ora il destino li riunisce alla Lazio. Dopo una stagione condizionata dall'operazione alla caviglia, che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo, Gigot è pronto a ripartire. Gattuso sa bene cosa può offrirgli il centrale francese: esperienza, aggressività e leadership. Per questo il classe 1993 avrà l'occasione di lasciarsi alle spalle un'annata complicata e rilanciarsi con un allenatore che ha sempre creduto nelle sue qualità, dentro e fuori dal campo.