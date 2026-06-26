Lazio, Sala: "Società gestita con la visione del padre padrone"

26.06.2026 13:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, Sala: "Società gestita con la visione del padre padrone"
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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Cristiano Sala ha parlato della situazione attuale di casa Lazio, con la fortissima contestazione dei tifosi nei confronti della dirigenza. Ecco le sue parole:

"Parliamo di una società che viene gestita con le disponibilità e la visione del padre padrone. Qui è più facile tenere un giocatore che diventato grande, piuttosto che comprare i vari Eliseu o Zarate. La storia della Lazio è facilmente decriptabile perché fa riferimento al padrone e in questo caso il padrone è Lotito, che ragiona in termini immobiliari, ragiona con un piglio egocentrista.

Comunicato tifo organizzato? Ho fiducia perché vedo un movimento che sta dicendo al calcio qualcosa che il cacio non ha mai ascoltato. Non si può fare calcio senza tifosi”.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.