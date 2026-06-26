Calciomercato Lazio | Cancellieri, accelerata del Torino: la situazione
CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Nella lista delle uscite c’è anche il nome di Matteo Cancellieri, non rientra nel progetto tecnico di Gattuso ed è considerato uno dei sacrificabili per finanziare le operazioni in entrata. Su di lui, oltre a Olympiakos, Fiorentina e Parma, ci sarebbe anche il Torino. Nel 2027, si legge sul Corriere dello Sport, scade il suo contratto con la Lazio e questa rappresenta l’ultima sessione di mercato utile per cedere il giocatore.
Finora, nessuno si è fatto avanti concretamente mettendo sul tavolo dei biancocelesti un’offerta ufficiale. La sua valutazione parte da una base di circa 10 milioni di euro, una cifra che - prosegue il quotidiano - potrebbe generare una plusvalenza. Nelle ultime ore, i granata avrebbero accelerato e sarebbero balzati in pole per l’esterno. La situazione è da monitorare per capire se e in che modo evolverà nei prossimi giorni.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.