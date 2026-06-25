Lazio, Rambaudi: "Peruzzi non basta, ma è un inizio. Sul caso Gothberg..."
Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare dei temi più caldi in casa biancoceleste. Dal caso Gothberg alla mossa Peruzzi, passando per la clausola nel contratto di Gattuso. Di seguito le sue parole.
"Non ci si deve adeguare a questa situazione. Proporre il rinnovo al raggiungimento del dodicesimo posto, alla Lazio, è roba da pazzi. Capisco il settimo o ottavo posto, per migliorare quanto fatto negli ultimi due anni, ma così arriva un messaggio sbagliatissimo".
"Caso Gothberg? Qui vengono fuori tutti i limiti. Io eticamente devo supportarti, questa è la base dei rapporti lavorativi ma soprattutto umani. Io capisco che tutti hanno degli interessi, ma c’è la questione etica che va messa davanti a tutto".
"La cosa grave è che in questo momento ascoltiamo diverse notizie che riguardano le altre squadre, di noi si parla solo con l’obiettivo di galleggiare. Servono persone che sappiano, che abbiano competenze. Al momento questi requisiti non ci sono. Anche la mossa Peruzzi non basta. Può essere un inizio, per cominciare a sistemare".