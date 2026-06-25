Lazio, Rambaudi: "Peruzzi non basta, ma è un inizio. Sul caso Gothberg..."

Non è solo una finale. È la notte di un popolo ferito, orgoglioso e ancora vivo. La notte in cui la Lazio deve entrare in...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA GERMANIA: "INTERESSE PER GHEDJEMIS DEL FROSINONE" CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome dalla Germania. Il portale tedesco fussballeuropa.com è sicuro: la Lazio sarebbe interessata a Fares Ghedjemis del Frosinone. Su di lui ci sono anche altre squadre europee e italiane, tra cui il Borussia Dortmund, il Monaco e... CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome dalla Germania. Il portale tedesco fussballeuropa.com è sicuro: la Lazio sarebbe interessata a Fares Ghedjemis del Frosinone. Su di lui ci sono anche altre squadre europee e italiane, tra cui il Borussia Dortmund, il Monaco e...