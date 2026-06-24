Serie A, Milan e Juve in Europa League: l'effetto sul campionato
Juventus e Milan nella prossima stagione giocheranno entrambe l'Europa League: non accadeva da oltre trent'anni, e questo loro impiego avrà un'inevitabile incidenza sulle dinamiche del campionato. E anche sulla programmazione e sull'audience televisiva.
Questo perché dato che le partite della seconda competizione europea - in cui è coinvolta anche l'Atalanta - si giocano tendenzialmente di giovedì, sarà un po' meno facile vedere programmate le gare di campionato di Juve e Milan di sabato.
Molto più frequente infatti, a partire per esempio dalla 22ª giornata di campionato - quando si sfideranno dopo l'ottava giornata di Europa League -, vederle in campo la domenica. La conseguenza, inevitabile, è che le partite di cartello si sposteranno verso la domenica, con una minore incidenza il sabato sera.