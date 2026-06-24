Calciomercato Lazio | Pellegrini vicino all'addio: il Como aspetta
RASSEGNA STAMPA - Luca Pellegrini è sempre più vicino a lasciare la Lazio. Dopo tre anni e mezzo in biancoceleste, il terzino potrebbe salutare Formello nel corso di questa estate, complice la scelta del club di puntare su Nuno Tavares e sul nuovo arrivato Alfonso Pedraza per la corsia sinistra.
In una stagione senza coppe europee, mantenere tre giocatori per lo stesso ruolo rappresenterebbe un costo importante. Pellegrini, che percepisce circa 2,5 milioni di euro netti a stagione e ha un contratto fino al 2027, potrebbe quindi diventare una delle pedine in uscita per alleggerire il monte ingaggi e generare una plusvalenza.
Come ricorda il Corriere dello Sport, già a gennaio il Como aveva mostrato interesse nei suoi confronti e la pista potrebbe riaprirsi nelle prossime settimane. Restano comunque vive anche altre opzioni, sia in Serie A che all'estero. Il mercato è ancora lungo, ma la sensazione è che il futuro di Pellegrini sia sempre più lontano dalla Lazio.