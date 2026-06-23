Artistico piace al Frosinone: la Lazio pensa a una contropartita?
23.06.2026 12:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Non mancano estimatori per Gabriele Artistico, pronto a rientrare alla Lazio dopo una convincente stagione in Serie B. L’attaccante sembra destinato a fare esperienza altrove, forse rimanendo comunque in Serie A.
Su Artistico rimane infatti vivo l’interesse del Frosinone, che cerca un attaccante nella stagione del ritorno nella massima serie. E potrebbe quindi bussare alla Lazio, che intanto studia le possibili opzioni.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, a Formello piace il profilo di Fares Ghedjemis, classe 2002 in Italia da due anni e mezzo. Non è da escludere quindi che la Lazio si possa sedere al tavolo delle trattative con il Frosinone per provare a raggiungere un accordo.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.