Malagò è pronto alla rivoluzione: Conte o Mancini come ct e Maldini...
23.06.2026 13:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
L’era Malagò è ufficialmente iniziata e, il nuovo presidente della Figc, è deciso a mettere in atto una vera e propria rivoluzione.
Come riporta La Gazzetta dello Sport l’idea è quella di scegliere uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini come ct e inserire Paolo Maldini come direttore tecnico.
Malagò potrebbe far leva sulla propria credibilità per convincere Conte mentre Mancini avrebbe già dato il suo benestare per un possibile ritorno.
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