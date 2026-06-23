Malagò è pronto alla rivoluzione: Conte o Mancini come ct e Maldini...

23.06.2026 13:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Malagò è pronto alla rivoluzione: Conte o Mancini come ct e Maldini...
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’era Malagò è ufficialmente iniziata e, il nuovo presidente della Figc, è deciso a mettere in atto una vera e propria rivoluzione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport l’idea è quella di scegliere uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini come ct e inserire Paolo Maldini come direttore tecnico.

Malagò potrebbe far leva sulla propria credibilità per convincere Conte mentre Mancini avrebbe già dato il suo benestare per un possibile ritorno.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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