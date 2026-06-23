Malagò: "Da piccolo tifavo Roma e Lazio. Avevo un doppio abbonamento"
23.06.2026 14:30 di Christian Gugliotta
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Giovanni Malagò ha rilasciato la sua prima intervista da presidente FIGC ai taccuini de la Repubblica. Parlando delle sue sensazioni nell'aver vinto le elezioni, ha ricordato le domeniche passate allo stadio Olimpico con il padre, svelando un aneddotto:
"Il primo pensiero è andato a mio padre, a sei-sette anni mi portava all'Olimpico ogni domenica. Si fatica a credere, ma ero contemporaneamente un lupetto della Roma e un aquilotto della Lazio. Ed ero ero molto orgoglioso di quel doppio abbonamento".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.