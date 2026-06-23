Geolier a Roma, scippi al concerto all’Olimpico: derubati poliziotti fuori servizio
23.06.2026 11:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Fonte: Tuttogossipnews.it
Avevano pianificato la “trasferta” nei minimi dettagli, convinti che la folla dello stadio Olimpico per il concerto di Geolier, sarebbe stata un'ottima possibilità per destreggiarsi senza farsi pizzicare. Eppure la banda di scippatori professionisti arrivata dalla Campania... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO < GEOLIER >