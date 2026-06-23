Lazio, Gregorace dice no: scelta fatta sui prossimi medici sociali
23.06.2026 09:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Non sarà Emanuele Gregorace il prossimo medico sociale della Lazio. L’esperto in ecografia muscolo-scheletrica, che da settimane era un serio candidato per l’arrivo a Formello, avrebbe deciso di declinare la proposta - come riporta il Messaggero - a seguito degli insulti ricevuti sui social per il passato alla Roma.
Sempre il quotidiano svela allora le nuove scelte della Lazio. Che nel ruolo di primo medico sociale troverà Pietro Monachino, già responsabile sanitario della Lazio Women.
Quest’ultimo, poi, sarà affiancato dal classe '62 Luca Gatteschi, ex Empoli che ha lavorato anche nello staff dell'Italia e che ha lunga esperienza da medico e nutrizionista della nazionale femminile azzurra.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.