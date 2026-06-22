Calciomercato Lazio | Como e Juve puntano Zaniolo: le ultime
22.06.2026 11:30 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sale la concorrenza per Nicolò Zaniolo. L'ex Roma e Fiorentina è tra i nomi che secondo La Gazzetta dello Sport Gattuso avrebbe fatto alla dirigenza biancoceleste. I rapporti tra il calciatore e l'Udinese sono rigidi e potrebbe lasciare il club.
Non c'è solo la Lazio sul calciatore. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Tempo, il profilo dell'esterno italiano può interessare a Juventus e Como. Si parla di cerca 15 milioni di euro, con i bianconeri che potrebbero mettere sul piatto contropartite interessanti per i friulani come Vasilije Adzic e Juan Cabal.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.