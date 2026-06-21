Calciomercato Lazio | Sondaggio del Genoa per Lucca: la situazione
Negli ultimi giorni il nome di Lorenzo Lucca è finito in orbita Lazio. L’operazione è legata alla possibile cessione di Mario Gila, su cui è forte da tempo l’interesse del Napoli. Lotito ha fissato il prezzo, non lo venderà per meno di 25/30 milioni. Anche perché il presidente ha promesso a Gattuso che l’avrebbe tenuto vista la partenza praticamente scontata di Romagnoli. Il club azzurro vorrebbe trovare una via di mezzo, magari con una contropartita proprio come il centravanti. Il giocatore è apprezzato da Gattuso e non solo. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, per lui c’è stato anche un sondaggio del Genoa che lo vorrebbe in vista della prossima stagione. La concorrenza quindi aumenta per l'attaccante, che ha vissuto una stagione molto complicata tra Serie A e Premier League con il Nottingham Forest.