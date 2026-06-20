Lotito risponde a un tifoso della Reggina: "Stia tranquillo, stiamo lavorando"

20.06.2026 09:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Lotito risponde a un tifoso della Reggina: "Stia tranquillo, stiamo lavorando"
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© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ennesima conversazione telefonica di Lotito sta girando sui social. Questa volta, però, il protagonista è un tifoso della Reggina, il quale chiede al presidente della Lazio aggiornamenti in merito alla notizia dell'acquisizione del club amaranto da parte del Senatore. Lotito, stranamente, non si lancia in proclami e rimane pacato: "Stia tranquillo, stiamo lavorando. Arrivederci!", queste le sue parole. Di seguito il video.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.