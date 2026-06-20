Calciomercato Lazio | Non solo Asp: c'è anche Stojkovic per la trequarti
20.06.2026 08:45 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gattuso ha chiesto un trequartista alla società biancoceleste, un profilo che sappia dare qualità e verve al reparto offensivo della Lazio.
Il profilo più vicino è quello di Jonathan Asp Jensen, trequartista classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco reduce da una grande stagione in Svizzera con la maglia del Grasshopper. Il suo, però, non è l'unico nome sul tavolo.
Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, in lista c'è ancora Luka Stojkovic della Dinamo Zagabria. Anche il croato è considerato un obiettivo concreto per rinforzare la trequarti e garantire a Gattuso quel numero dieci che oggi manca nella rosa.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.