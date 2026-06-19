Mussa: "Gattuso può ricompattare la Lazio. Andrebbe via solo se..."
19.06.2026 18:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ospite a TMW Radio, l'allenatore Giovanni Mussa si è detto ottimista sull'impatto che Gattuso potrebbe avere sul mondo Lazio, ritenendolo il tecnico giusto per risollevare le sorti della squadra. Queste le sue considerazioni:
"Io penso che Gattuso sia la persona giusta per ricompattare un gruppo che sarà sicuramente indebolito. Le aspettattive poi non saranno alte e quindi avrà la possibilità di mantenere un certoequilibrio. L'unica prospettiva per cui possa lasciare credo sarebbe se venissero venduti i tre o quattro giocatori più importanti".
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.