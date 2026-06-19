Lazio, Bonanni: "Non vorrei essere nei panni di Gattuso. Credo che..."
19.06.2026 17:00 di Christian Gugliotta
L'ex calciatore biancoceleste Massimo Bonanni ha detto la sua sulla situazione in casa Lazio e sull'eventualità che Gattuso possa lasciare subito la panchina biancoceleste. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio:
"E' un'altra situazione clamorosa, non vorrei essere nei panni di Gattuso. Qui c'è un allenatore, a cui magari hanno raccontato alcune cose e invece ecco che diversi big se ne vanno. Sono molto preoccupato. Sono anche convinto che si metteranno una mano sulla coscienza e cercheranno di fare qualcosa. Per me le chance che il presidente possa vendere sono più alte. Quando vedi che tutti ti abbandonano, è il momento di capire che è meglio alzare le mani e andarsene".
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.