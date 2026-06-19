Lazio, Orlando: "Lotito come Cardinale, perché non vendono?"
19.06.2026 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Ai microfoni di TMW Radio Massimo Orlando ha detto la sua sulla situazione della Lazio facendo un parallelo anche con il Milan di Cardinale: “Stanno portando la società a livelli di bassezza incredibili. Perché non la vendi? E lo dico a Cardinale e anche a Lotito per la Lazio. Quando non si va, si deve avere il coraggio di cambiare. Dove si va con questi dirigenti?”.
Su Gattuso invece: “Arriva in condizioni difficili, è uno caratteriale che pensa sempre al gruppo, è bravo a gestire certe situazioni ma se fossi in lui qualche garanzia la vorrei dal presidente Sennò lascerei”.
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