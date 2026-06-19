Lazio, Garbo: "La situazione è esplosiva. Gattuso? Una bella scommessa"
19.06.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha parlato della stiuazione legata alla Lazio e alla scelta di Lotito di puntare su Gattuso come sostituto di Sarri in panchina. Di seguito le sue parole: "Lazio? È una situazione esplosiva, il momento più difficile. Credo che Gattuso sapesse benissimo dove andava, qualcosa però mi fa pensare. Quella di Gattuso era una bella scommessa. Ma è anche vero che non aveva un'altra squadra. Per me non tornerà indietro".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.