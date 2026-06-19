Lazio, Impallomeni: "Per Gattuso sarà difficile. Sarebbe clamoroso se..."
19.06.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e ora opinionista Stefano Impallomeni ha parlato della scelta della Lazio di puntare su Gattuso in panchina. In particolare si è espresso sulla clamorosa ipotesi che vedrebbe il tecnico lasciare subito la Capitale prima di iniziare il suo lavoro. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Gattuso lascia subito la Lazio? Tutto può succedere, però mi resta difficile immagine un suo abbandono. E' uno che si tuffa con anima, cuore, in queste esperienze. La Lazio ha problemi, ma Gattuso ha questa possibilità da sfruttare. Sarebbe clamoroso se lasciasse. E' un'avventura difficilissima, deve fare un'impresa di trasformare una squadra martoriata da questa situazione. Per me non si arrende".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.