Lazio, Rambaudi: "Taylor deve giocare davanti alla difesa. Sul modulo..."
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi si è soffermato sul possibile utilizzo del 4-2-3-1 con Gattuso e dell'eventuale impiego di Taylor sulla trequarti. Di seguito le sue considerazioni:
“4-2-3-1 di Gattuso? Dipende da come vuoi giocare. La mia idea di 4-2-3-1 è allargare la squadra avversaria, avere due esterni che giocano sulla linea laterale e un trequarti che si deve buttare senza palla, quindi deve essere bravo, intelligente; il centravanti deve attaccare l’ultima parte di campo".
"Taylor trequarti? Per come lo intendo io il ruolo, no. Però tutto si può fare, soprattutto in quella posizione. Per me lui deve essere uno dei due a metà campo, lui e Rovella davanti alla difesa".
"L’obiettivo di un allenatore per me è cercare di fare 60-70 gol che garantiscono di lottare per determinati obiettivi. Un tecnico si deve chiedere come può arrivare a questa cifra. Non devo pensare solo a non subire, il primo obiettivo deve essere segnare. Ad oggi però sappiamo poco su come gioca Gattuso. Devi proporre calcio, nel creare una decina di palle-gol a partita. Poi un attaccante bravo ne concretizza tre o quattro, in alternativa devi trovare altri soluzioni”.