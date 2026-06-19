Lazio, l'addio di Provedel "favorisce" Mandas: è l'occasione per il salto

RASSEGNA STAMPA - L’addio di Provedel ha portato la Lazio a fare delle scelte, scontate, per la prossima stagione: Mandas sarà titolare, Motta il vice. Il greco, reduce dal prestito al Bournemouth che non è andato come si auspicava, si riprenderà il posto che si era conquistato nel girone di ritorno nell’annata 2024/25 con Baroni.

La scorsa estate, ricorda Il Corriere dello Sport, Sarri aveva cambiato nuovamente le gerarchie scegliendo il friulano come principale riferimento tra i pali. A quel punto Mandas aveva chiesto la cessione nella speranza di avere più spazio, ma così non è stato visto che non ha mai esordito in premier League. L’infortunio alla spalla di Provedel sarebbe stata un’occasione per lui, ma vista la sua assenza ne ha approfittato Motta. Su quest’ultimo la società ci punta, ma pensa ci sia bisogno di un altro anno d’esperienza. Dopo l’exploit degli ultimi mesi è stato cercato da Valencia e Levante per un prestito con diritto di riscatto ma Fabiani non ha mai avuto l’intenzione di farlo partire.

Restando su Mandas, il Bournemouth avrebbe dovuto versare nelle casse della Lazio circa 18 milioni di euro per il suo cartellino. Il riscatto, ricorda il quotidiano, sarebbe stato automatico in caso di qualificazione in Champions e con il 50% delle partite da lui disputate. La Lazio, cedendolo a una cifra simile, avrebbe centrato una plusvalenza importante per il suo cartellino ma nessuna delle due condizioni si è verificata. Ora, per la prima volta da quando è arrivato, si prenderà la porta da inizio campionato.

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