Lazio, Dele-Bashiru cambia ruolo? Il mercato può cambiare la sua posizione
19.06.2026 12:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Cambia il modulo e, con esso, qualche ruolo. La Lazio cambierà veste con Gattuso e, almeno dal punto di vista del modulo, tornerà alle soluzioni già adottare con Baroni.
Inevitabile allora che qualcuno sarà provato da trequartista, ma come riporta l’edizione odierna del Messaggero i cambi di ruolo potrebbero non concludersi qui.
Anche Dele-Bashiru, infatti, potrebbe spostarsi e orbitare intorno alla fascia destra, sempre sulla trequarti. Cancellieri è destinato a lasciare la Lazio, che a quel punto si ritroverebbe con il solo Isaksen da quella parte. Per questo il nigeriano verrà testato anche in una posizioni in cui Baroni lo schierò già contro il Como nel 2025.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.