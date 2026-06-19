Morte Protti, il cordoglio della Lazio: "Esempio in campo e nella malattia" - FT
19.06.2026 10:25 di Christian Gugliotta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
La notizia della morte di Igor Protti ha addolorato tutto il mondo del calcio. L'ex attaccante si è spento a 58 anni, al termine di una lunga battaglia contro un tumore. Attraverso un comunicato ufficiale, anche la Lazio si è unita al cordoglio per la sua scomparsa:
"La S.S. Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti, attaccante biancoceleste dal 1996 al 1997, autentico baluardo di tenacia e passione. Capocannoniere in Serie A, B e C, ha fatto innamorare tifoserie intere e realizzato gol indimenticabili, come quello decisivo nel derby: un esempio in campo, un esempio nella malattia. In questo momento di profondo dolore, il Club si stringe con affetto intorno alla famiglia".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.