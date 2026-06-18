Calciomercato Lazio | Romagnoli-Al Sadd, cosa manca per l'accordo?
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ci sono due cessioni in programma in casa Lazio. La prima porta il nome di Ivan Provedel, destinato all'Inter per circa 3 milioni. La seconda è quella di Alessio Romagnoli all'Al Sadd. Il centrale romano ha accettato la proposta dei qatarioti, è pronto al trasferimento che arriverà con qualche mese di ritardo (dopo il doppio tentativo di gennaio), ma prima servirà definire l'accordo con con la Lazio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, tra le parti ballerebbe circa 1 milione di euro di bonus, da aggiungere alla parte fissa già concordata. Nelle prossime ore andranno in scena nuovi contatti. Romagnoli spinge per la partenza, la Lazio deve accontentarlo muove farlo alle sue condizioni.