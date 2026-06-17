Uefa, Fair play finanziario: 6 milioni di multa alla Roma

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La Uefa ha reso noto i suoi provvedimenti per quanto riguarda il fair play finanziario dei club europei. Nel mirino anche la Roma di Ryan e Dan Friedkin, che è stata multata di 6 milioni di euro. Due milioni per aver leggermente superato l'obiettivo intermedio per l'esercizio finanziario concluso nel 2025 e altri quattro per aver riportato un rapporto tra costi e ricavi legati alla rosa superiore al 70% per quanto riguarda l'anno solare 2025.

Milan, Monaco, Besiktas, Inter, Paris Saint-Germain, Royal Antwerp e Trabzonspor hanno raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo rispettando la regola dei guadagni calcistici nella stagione 2025/26 (ovvero coprendo i periodi di riferimento terminati nel 2023, 2024 e 2025) e quindi sono usciti dal regime di insediamento.

L'Olympique Marsiglia, riporta Sport Mediaset, è invece minacciato di esclusione dall'Europa League. L'Organo di Controllo Finanziario dei Club della Uefa ha riscontrato che il club marsigliese non ha rispettato l'accordo transattivo firmato nel 2022, in cui si impegnava a tornare a un bilancio in pareggio, secondo gli standard del Fair Play Finanziario (un deficit non superiore a 60 milioni di euro in tre stagioni, con l'azionista che si fa carico di almeno 55 milioni di euro). Tuttavia, poiché ha parzialmente tenuto conto delle argomentazioni del Marsiglia riguardo al calo dei diritti televisivi nel mercato francese, non li ha esclusi immediatamente dalla prossima Europa League. Al Marsiglia è stata concessa una proroga di un anno per regolarizzare la propria situazione, altrimenti verrà automaticamente esclusa da tutte le competizioni europee nel 2027-2028 o negli anni successivi. L'OM ha anche pagato più del dovuto i propri giocatori, violando le norme del Fair Play Finanziario.