Lazio, Pancaro: "Gattuso non si tirerà indietro, ma sarà difficile fare bene"
17.06.2026 17:00 di Christian Gugliotta
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Ospite ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore biancoceleste Giuseppe Pancaro ha detto la sua sulla scelta di affidare la panchina della Lazio a Gennaro Gattuso. Queste le sue parole:
"Allenare la Lazio, anche in un momento così difficile, ha sempre il suo fascino. Avrei accettato anche io come Gattuso. Detto questo, sicuramente per Rino sarà molto complicato fare bene, perché per tutte le cose che stanno accadendo, a partire dallo stadio vuoto, sarà molto difficile. Lui è una persona determinata, forse in un momento così critico lui in questa situazione non si tirerà indietro".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.