Calciomercato | Romano su Gila: "Contatti in corso tra Napoli e Lazio"
17.06.2026 14:30 di Christian Gugliotta
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Mario Gila si avvicina al Napoli. Come vi abbiamo raccontato, il difensore centrale vuole lasciare la Capitale e proprio in queste ore sta chiudendo un accordo con il club partenopeo, che è sulle sue tracce ormau da diverse settimane.
La palla adesso passa alla Lazio. I biancocelesti sono fermi sulla volontà di trattenere lo spagnolo fino alla scadenza del contratto, ma un'offerta importante potrebbe cambiare le carte in tavola.
Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Napoli ha già pronto il contratto per Gila e sta parlando con la Lazio per convincere il club a lasciar partire il giocatore.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.