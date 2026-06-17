Algeria, Petkovic esalta Messi: "Non è un giocatore normale"

17.06.2026 11:50 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Algeria, Petkovic esalta Messi: "Non è un giocatore normale"
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© foto di Uefa/Image Sport

Un 3-0 che non ammette repliche quello rifilato dall’Argentina all’Algeria nella gara d’esordio al Mondiale. Una gara in cui la stella più luminosa è stata senza dubbio Leo Messi che, anche il ct Petkovic, ha esalato dopo il match: “Il nostro avversario era a un altro livello”.

“Messi? Non parliamo di un giocatore normale ma di un vincitore del Pallone d’Oro. Abbiamo commesso errori che hanno reso troppo facile il primo e il secondo gol. L’Argentina ha approfittato di ogni minima occasione”.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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