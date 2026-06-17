Mattei: “La Lazio uno stagno maleodorante, ma Lotito pensa alla Reggina”
Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Stefano Mattei. Queste le sue parole sul momento della Lazio: “Nella Lazio tutto tace, stagno fermo che non emana un buon odore. Si pensa a cedere. La conferma di Gila, anche per un solo anno, era stata garantita a Gattuso. Se il giocatore dovesse partire, come la prenderebbe l’allenatore?”.
“In tutto ciò, il presidente della Lazio pensa alla Reggina. C’è chi ancora lo difende, ma come si fa in questo scenario a pensare alla Reggina? In società ci sono persone che come attori sono bravissimi, recitano bene la parte”.
“Sembrano convinti di ciò che dicono. All’inizio sono anche riusciti nell’intento di convincere qualcuno, ma ormai i tifosi hanno capito e non credono più ad ogni singola partita che esce da Formello. Trovo assurdo che qualcuno dica che vada tutto bene, ci vuole un bel coraggio a tenere questa posizione e a difendere l’indifendibile”.