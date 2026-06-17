Calciomercato Lazio | Colpo dal Real Madrid: in arrivo un giovane centrocampista
17.06.2026 12:55 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda ancora in casa Real Madrid e dopo aver acquistato Mario Gila nel 2022, oggi prova a replicare il colpo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società biancoceleste avrebbe chiuso per il trasferimento del talento classe 2007, Bruno Galassi. Di nazionalità spagnola, quest'anno ha giocato 11 partite con il Real Madrid C segnando 1 rete.
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.